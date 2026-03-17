Réécrire les contes : le nouveau pouvoir des autrices Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes Vendredi 24 avril, 17h30 gratuit

Aude Ziegelmeyer est l’autrice de Peau d’Âme, une réécriture moderne du conte.

Elle se réapproprie les contes qui ont bercé notre imaginaire collectif, interrogeant leur part d’ombre : violences patriarcales, souffrances, malédictions… Aujourd’hui, réécrire les contes pour éviter les idées reçues et les préjugés vis-à-vis des femmes est un phénomène qui prend de l’ampleur.

En partenariat avec le festival L’Ouest Hurlant et suivie d’une séance de dédicaces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-24T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-24T18:30:00.000+02:00

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Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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