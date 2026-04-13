Réécrire les contes : le nouveau pouvoir des autrices, Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage, Rennes

Réécrire les contes : le nouveau pouvoir des autrices Vendredi 24 avril, 17h30 Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T17:30:00+02:00 – 2026-04-24T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T17:30:00+02:00 – 2026-04-24T18:30:00+02:00

Elle se réapproprie les contes qui ont bercé notre imaginaire collectif, interrogeant leur part d’ombre : violences patriarcales, souffrances, malédictions… Aujourd’hui, réécrire les contes pour éviter les idées reçues et les préjugés vis-à-vis des femmes est un phénomène qui prend de l’ampleur.

En partenariat avec le festival L’Ouest Hurlant et suivie d’une séance de dédicaces.

Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque

Aude Ziegelmeyer est l’autrice de Peau d’Âme, une réécriture moderne du conte.

Tom Delavalle