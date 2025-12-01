Reedland La perle du mois Les Cinémas Actes Sud Arles

Reedland La perle du mois

Dimanche 14 décembre 2025 de 18h10 à 21h. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : 2025-12-14 18:10:00 à 21:00:00

Début : 2025-12-14 18:10:00

fin : 2025-12-14 21:00:00

Date(s) :

2025-12-14

La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie vous présenter.

La séance se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan.

Synopsis

Lorsqu’il découvre le corps sans vie d’une jeune fille dans son champs de roseaux, Johan, fermier solitaire, est submergé par un étrange sentiment. Déterminé, il se lance à la recherche de la vérité. Mais le mal se cache parfois derrière les apparences les plus ordinaires…

Réalisation Sven Bresser

Casting Gerrit Knobbe, Loïs Reinders .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

La Perle is dedicated to a rare film, one that flew under the radar, and which we were absolutely eager to present to you.

The screening will conclude with a Q&A session with the Méjan team.

German :

„La Perle“ ist einem außergewöhnlichen Film gewidmet, der bisher weitgehend unbemerkt blieb und den wir Ihnen unbedingt präsentieren wollten. Im Anschluss an die Vorführung findet eine Fragerunde mit dem Méjan-Team statt.

Italiano :

La Perle è dedicato a un film raro, passato inosservato, che non vedevamo l’ora di presentarvi.

La proiezione si concluderà con una sessione di domande e risposte con il team di Méjan.

Espanol :

La Perle está dedicada a una película singular, una joya oculta que teníamos muchísimas ganas de presentarles.



La proyección concluirá con una sesión de preguntas y respuestas con el equipo de Méjan.

