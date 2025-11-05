Réel et imaginaire Luynes
Réel et imaginaire
Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-22
2025-11-05
Exposition proposée dans le cadre de la 11ème édition du festival Plumes d’Afrique
Vernissage mercredi 5 novembre 2025 19h00
English :
Exhibition as part of the 11th Plumes d?Afrique festival
Opening Wednesday, November 5, 2025 ? 19h00
German :
Ausstellung im Rahmen der 11. Ausgabe des Festivals Plumes d’Afrique
Vernissage Mittwoch, 5. November 2025 ? 19h00
Italiano :
Mostra nell’ambito dell’11° festival Plumes d’Afrique
Inaugurazione mercoledì 5 novembre 2025 ? 19h00
Espanol :
Exposición en el marco del 11º festival Plumes d’Afrique
Inauguración Miércoles 5 de noviembre de 2025 ? 19h00
