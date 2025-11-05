Réel et imaginaire Luynes

Réel et imaginaire

Exposition proposée dans le cadre de la 11ème édition du festival Plumes d’Afrique

Vernissage mercredi 5 novembre 2025 19h00

Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Exhibition as part of the 11th Plumes d?Afrique festival

Opening Wednesday, November 5, 2025 ? 19h00

German :

Ausstellung im Rahmen der 11. Ausgabe des Festivals Plumes d’Afrique

Vernissage Mittwoch, 5. November 2025 ? 19h00

Italiano :

Mostra nell’ambito dell’11° festival Plumes d’Afrique

Inaugurazione mercoledì 5 novembre 2025 ? 19h00

Espanol :

Exposición en el marco del 11º festival Plumes d’Afrique

Inauguración Miércoles 5 de noviembre de 2025 ? 19h00

