REEVOLT X BRICKS INTERFERENCE Balma

INTERFERENCE 56 Route de Lavaur Balma Haute-Garonne

Tarif : 10.41 – 10.41 – 41.34 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-13 17:00:00

fin : 2025-09-13 05:30:00

2025-09-13

Pour la toute première fois, deux piliers de la scène électronique toulousaine unissent leurs forces pour une nuit hors norme.

Une collaboration inédite entre Reevolt et le Bricks, avec une invitée de marque qui va faire trembler les murs SARA LANDRY ! Prénommée la “prêtresse de la hard techno”, la DJ américaine est connue pour sa techno brute et percutante.

Le voyage commence au coucher du soleil un rooftop en open air, une première partie à ciel ouvert où l’ambiance se veut solaire, vibrante et festive.

Puis… la nuit tombe. Les lumières changent, l’énergie monte, et tout bascule dans la grande salle d’Interférence, métamorphosée pour l’occasion. Un espace totalement réinventé, pensé pour une immersion totale jusqu’au bout de la nuit. 10.41 .

INTERFERENCE 56 Route de Lavaur Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie

