REFACE Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Imprégnées de références cinématographiques, Chandra Grangean et Lise Messina chorégraphient et interprètent un hypnotique effeuillage facial, véritable métamorphose représentant nos identités mouvantes et multiples. Elles se prennent pour d’autres, rejouent des postures, simulent des regards et des mimiques au fil de scènes tantôt théâtrales ou abstraites, grotesques ou familières. Ici, rien n’est fixé ou nommé ; tout n’est que trouble, illusion et mensonge.

Imaginé comme un espace de travail nourri de références photographiques, musicales et cinématographiques, le collectif s’interroge sur les images qui nous entourent et leur persistance dans nos mémoires. REFACE, créé en 2023, exprime ainsi le transitoire et l’incertitude, sources d’inspiration intarissables pour les corps et les imaginaires.

Dans le cadre du Festival Beaux Gestes, conçu et réalisé par le CENTQUATRE-PARIS et L’ORÉAL.

Le samedi 06 décembre 2025

de 18h00 à 18h40

Le vendredi 05 décembre 2025

de 18h00 à 18h40

Le jeudi 04 décembre 2025

de 20h00 à 20h40

payant

De 10 à 18 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/collectif-les-idoles-reface.html