Refaire Défaire Rêver – MYOP – 20 ans d’une histoire en mouvement Pavillon Carré de Baudouin Paris

Note du commissaire

« Pour son 20ème anniversaire, MYOP poursuit l’exploration de son archive photographique avec cette question fébrile sur les lèvres : comment habiter encore le monde ? Quand les équilibres bioclimatiques chavirent, que les inégalités se creusent, que tous les égoïsmes et les autoritarismes progressent — quand le réel lui-même s’élabore selon la fantaisie de chacun — de quelles puissances renouvelées doit-on investir le présent pour recomposer des mondes en commun, des mondes habitables ?

Poème visuel collectif tissant des liens entre les histoires de chaque auteur, cette exposition convoque une assemblée de voix humaines, animales, mémorielles et symboliques pour dire le trouble de l’époque et y puiser des forces joyeuses de métamorphose.

Partant des terres bouleversées par les crises écologiques, l’exploitation des ressources et les conflits armés, les images tracent un chemin inattendu à travers des motifs où la vie, obstinée, s’entête à créer ses propres conditions d’habitabilité : l’espace du campement et des marges, l’impérieuse présence des corps et la dignité des regards, les gestes d’étreinte et de résistance, la quête patiente des absents qui peuplent nos vies et les parsèment de signes à décrypter… Au terme de ce voyage, les photographies elles-mêmes migrent vers des nouvelles formes du visible et ouvrent la voie au réensauvagement des images — au tenace, fragile et sauvage espoir qu’elles portent de défendre encore pour longtemps la poésie du monde. »

Michel Slomka, commissaire

MYOP

MYOP est un collectif français qui défend une photographie engagée et subjective. MYOP produit des sujets documentaires et les diffuse dans la presse, au sein d’expositions et d’éditions, en toute indépendance.

Depuis sa création en 2005 à Paris, les vingt photographes de MYOP écrivent ensemble une histoire vivante et sensible de notre temps.

Notre nom est inspiré d’un poème de Paul Éluard : « Mes Yeux, Objets Patients, étaient à jamais ouverts sur l’étendue des mers où je me noyais. Enfin une écume blanche passa sur le point noir qui fuyait. Tout s’effaça. »

Pour célébrer ses 20 ans, le collectif MYOP présente au public une exposition inédite à Paris de janvier à mars 2026, au Carré de Baudouin.

Du vendredi 16 janvier 2026 au samedi 14 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

+33158535540 carredebaudouin@paris.fr