Refêtes d’Espelette Espelette
samedi 29 août 2026 · Espelette
Informations pratiques
Espelette
Refêtes d’Espelette
Quartier Basseboure Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
9h fronton du village finales du tournoi de pala.
A partir de 13h, fronton de Basseboure repas animé.
Menu assiette de charcuterie, betizu /frites, fromage et tarte aux pommes.
Places limitées. Réservations conseillées à partir du 11 août au trinquet Doxpi. .
Quartier Basseboure Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
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English : Refêtes d’Espelette
L’événement Refêtes d’Espelette Espelette a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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