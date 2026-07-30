Informations pratiques

Espelette

Refêtes d’Espelette

Quartier Basseboure Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

9h fronton du village finales du tournoi de pala.

A partir de 13h, fronton de Basseboure repas animé.

Menu assiette de charcuterie, betizu /frites, fromage et tarte aux pommes.

Places limitées. Réservations conseillées à partir du 11 août au trinquet Doxpi. .

Quartier Basseboure Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

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English : Refêtes d’Espelette

L’événement Refêtes d’Espelette Espelette a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque