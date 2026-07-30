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Refêtes d’Espelette Espelette

samedi 29 août 2026 · Espelette

Refêtes d’Espelette Espelette

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Quartier Basseboure
Ville
64250 Espelette
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Espelette

Refêtes d’Espelette

Quartier Basseboure Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

9h fronton du village finales du tournoi de pala.
A partir de 13h, fronton de Basseboure repas animé.
Menu assiette de charcuterie, betizu /frites, fromage et tarte aux pommes.
Places limitées. Réservations conseillées à partir du 11 août au trinquet Doxpi.   .

Quartier Basseboure Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02 

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English : Refêtes d’Espelette

L’événement Refêtes d’Espelette Espelette a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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