Refêtes du Bas Cambo Fronton du Bas Cambo Cambo-les-Bains

Pour la première fois, le Comité du Bas Cambo organise ses refêtes !

Repas Saucisse & piperade ; Cochon de lait & haricots blancs ; Fromage & tarte aux pommes ; Café, vin & digestif inclus.

Bal animé par le groupe Edantza ! Venez danser au rythme de la musique et célébrer cette grande première avec nous !

Les permanences débuteront le lundi 29 septembre au fronton à partir de 19h (pour la vente des billets du repas). .

Fronton du Bas Cambo 5 Place du Fronton Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

