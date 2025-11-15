Refêtes du village pétanque ou molkky

Parking de la poste et Bilgune Saint-Martin-d’Arrossa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Dans le cadre du programme des animations 2025 sont organisées les refêtes du village d’Arrossa.

Le club de 3ème âge Elgarrekin organise une rencontre pétanque ou möllky, ouvert à tous, enfants et adultes. En cas de pluie, tournoi de belote, de mus et autres jeux divers.

10h, tirage au sort pour la constitution des équipes. 10h30, début des parties. 12h30, pause déjeuner, prévoir un pique-nique. Boissons offertes par le club Elgarrekin. 14h, reprise des parties. 17h, fin de la rencontre et apéritif de clôture.

Apportez vos boules de pétanque, à défaut des jeux de boules seront à disposition. Inscriptions pour le 13/11/2025 dernier délai. .

Parking de la poste et Bilgune Saint-Martin-d’Arrossa 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 30 02 84

English : Refêtes du village pétanque ou molkky

German : Refêtes du village pétanque ou molkky

Italiano :

Espanol : Refêtes du village pétanque ou molkky

L’événement Refêtes du village pétanque ou molkky Saint-Martin-d’Arrossa a été mis à jour le 2025-11-09 par Office de Tourisme Pays Basque