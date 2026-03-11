Refêtes du village soirée DJ et sandwich

Ispoure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Refêtes du village ! Au programme

– 13h repas des villageois

– 20h soirée sandwich et à partir de 22h venez profiter avec DJ Reibax ! .

Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

