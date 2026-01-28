Refêtes du village Urt
Refêtes du village Urt samedi 28 février 2026.
Refêtes du village
Salle Jean Castaing Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Nous vous donnons rendez vous pour cette soirée, parés de votre plus belle tenue de ski.
Le repas de saison (tartiflette, crêpes, café et digestif) sera animé par Les tapas . La soirée se poursuivra avec le groupe Katxi taldea.
Pensez à réserver vos repas, devant l’office de tourisme d’Urt le samedi 21 février de 16h à 18h ou le dimanche 22 février de 10h à 12. .
Salle Jean Castaing Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Refêtes du village
L’événement Refêtes du village Urt a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Pays Basque