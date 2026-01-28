Refêtes du village Urt

Refêtes du village

Salle Jean Castaing Urt Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Nous vous donnons rendez vous pour cette soirée, parés de votre plus belle tenue de ski.

Le repas de saison (tartiflette, crêpes, café et digestif) sera animé par Les tapas . La soirée se poursuivra avec le groupe Katxi taldea.

Pensez à réserver vos repas, devant l’office de tourisme d’Urt le samedi 21 février de 16h à 18h ou le dimanche 22 février de 10h à 12. .

Salle Jean Castaing Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

