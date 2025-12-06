Réfléchissez-vous Circulez éclairé ! Angoulême
Réfléchissez-vous Circulez éclairé !
Place Saint Martial Angoulême Charente
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
2025-12-06
À l’occasion de l’ouverture du parcours Tèrra Aventura Zamela de Noël à Angoulême, l’association Prévention Maif propose un événement festif sur le thème de la sécurité.
Place Saint Martial Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 67 51 58 angouleme@prevention-maif.fr
English :
To mark the opening of the Tèrra Aventura Zamela de Noël course in Angoulême, the Prévention Maif association is offering a festive event on the theme of safety.
