Réfléchissez-vous Circulez éclairé ! Angoulême

Réfléchissez-vous Circulez éclairé !

Place Saint Martial Angoulême Charente

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

À l’occasion de l’ouverture du parcours Tèrra Aventura Zamela de Noël à Angoulême, l’association Prévention Maif propose un événement festif sur le thème de la sécurité.

Place Saint Martial Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 67 51 58 angouleme@prevention-maif.fr

English :

To mark the opening of the Tèrra Aventura Zamela de Noël course in Angoulême, the Prévention Maif association is offering a festive event on the theme of safety.

