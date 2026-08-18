Reflet Compagnie Xuan Le Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire
mercredi 16 décembre 2026 · Logis de Plaisance · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Reflet Compagnie Xuan Le
Logis de Plaisance Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 15:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Spectacle hybride et métissé à la croisée de la danse contemporaine, du hip hop et du roller.
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Logis de Plaisance Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 assistant.serviceculturel@cdc4b.com
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English : Reflet Compagnie Xuan Le
A hybrid, eclectic show at the crossroads of contemporary dance, hip hop and rollerblading.
L’événement Reflet Compagnie Xuan Le Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente
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