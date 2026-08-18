Reflet Compagnie Xuan Le Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Barbezieux-Saint-Hilaire

Reflet Compagnie Xuan Le

Logis de Plaisance Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 15:00:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Spectacle hybride et métissé à la croisée de la danse contemporaine, du hip hop et du roller.

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Logis de Plaisance Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 assistant.serviceculturel@cdc4b.com

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English : Reflet Compagnie Xuan Le

A hybrid, eclectic show at the crossroads of contemporary dance, hip hop and rollerblading.

L’événement Reflet Compagnie Xuan Le Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente