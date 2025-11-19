Reflet de classe Contrebasse Sainte-Sigolène

Reflet de classe Contrebasse

6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-11-19 16:00:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

En écho du concert Double basse & Contrebasse de samedi 22 novembre, venez assister au concert des élèves contrebassistes et bassistes de l’EIMD de la classe de Pierrick Bayle.

Ouvert à toutes et tous, dans la limite des places disponibles.

6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 bibliotheque@sainte-sigolene.fr

English :

Echoing the Double Bass & Contrebasse concert on Saturday November 22, come and enjoy a concert by EIMD double bass and bass students in Pierrick Bayle?s class.

Open to all, subject to availability.

German :

Als Echo des Konzerts Doppelbass & Kontrabass am Samstag, den 22. November, erleben Sie ein Konzert der Kontrabass- und Bassistenschüler der EIMD aus der Klasse von Pierrick Bayle.

Offen für alle, solange Plätze verfügbar sind.

Italiano :

Facendo eco al concerto di contrabbasso e contrabbasso di sabato 22 novembre, venite a godervi un concerto del contrabbasso di Pierrick Bayle e degli studenti di contrabbasso dell’EIMD.

Aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Espanol :

Haciéndose eco del concierto de contrabajo y contrabajista del sábado 22 de noviembre, venga a disfrutar de un concierto de los estudiantes de contrabajo y contrabajista de la EIMD Pierrick Bayle.

Abierto a todos, sujeto a disponibilidad.

