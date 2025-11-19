Reflet de classe Contrebasse Sainte-Sigolène
Reflet de classe Contrebasse Sainte-Sigolène mercredi 19 novembre 2025.
Reflet de classe Contrebasse
6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-11-19 16:00:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
En écho du concert Double basse & Contrebasse de samedi 22 novembre, venez assister au concert des élèves contrebassistes et bassistes de l’EIMD de la classe de Pierrick Bayle.
Ouvert à toutes et tous, dans la limite des places disponibles.
6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 bibliotheque@sainte-sigolene.fr
English :
Echoing the Double Bass & Contrebasse concert on Saturday November 22, come and enjoy a concert by EIMD double bass and bass students in Pierrick Bayle?s class.
Open to all, subject to availability.
German :
Als Echo des Konzerts Doppelbass & Kontrabass am Samstag, den 22. November, erleben Sie ein Konzert der Kontrabass- und Bassistenschüler der EIMD aus der Klasse von Pierrick Bayle.
Offen für alle, solange Plätze verfügbar sind.
Italiano :
Facendo eco al concerto di contrabbasso e contrabbasso di sabato 22 novembre, venite a godervi un concerto del contrabbasso di Pierrick Bayle e degli studenti di contrabbasso dell’EIMD.
Aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Espanol :
Haciéndose eco del concierto de contrabajo y contrabajista del sábado 22 de noviembre, venga a disfrutar de un concierto de los estudiantes de contrabajo y contrabajista de la EIMD Pierrick Bayle.
Abierto a todos, sujeto a disponibilidad.
