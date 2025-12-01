Reflet d’orchestre par les Ateliers des Arts Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Reflet d’orchestre par les Ateliers des Arts

Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-12-17 18:30:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Présentation des travaux d’élèves des classes d’orchestre à cordes, de l’harmonie junior et des ensembles de guitare.

Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

Presentation of student work from string orchestra classes, junior band and guitar ensembles.

