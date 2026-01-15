Reflets de territoire Maison de l’oralité et du patrimoine Capbreton

Reflets de territoire

Maison de l’oralité et du patrimoine 54 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

Début : 2026-02-04

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-02-04

EXPOSITION

Reflets de Territoire

Du mercredi 4 Février au Samedi 28 Mars

Peintures, sculptures & dessins par Margaux Saura

Margaux Saura nous offre regard personnel et décalé sur la ville de Capbreton et ses alentours les bâtiments du quartier Notre-Dame, l’entrée du port, le centre-ville mais aussi les pins et le littoral. La ville et ses reflets sont ses inspirations, elle les explore à travers des peintures de paysages urbains et naturels, des cartographies ou encore des sculptures inspirées de coquillages polis et autres éléments dévoilés lors des grandes marées. .

Maison de l’oralité et du patrimoine 54 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 96 05 mop@capbreton.fr

English : Reflets de territoire

EXHIBITION

Reflections of Territory

Wednesday February 4 to Saturday March 28

Paintings, sculptures & drawings by Margaux Saura

