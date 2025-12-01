REFLETS DUO Sète

REFLETS DUO Sète vendredi 19 décembre 2025.

REFLETS DUO

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 17 – 17 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-19

Concert intimiste

.

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 83 ciefabulette@gmail.com

English :

Intimate concert

German :

Intimes Konzert

Italiano :

Concerto intimo

Espanol :

Concierto íntimo

L’événement REFLETS DUO Sète a été mis à jour le 2025-09-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE