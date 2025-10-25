Reflets urbains Saint-Louis

Comme chaque année le dernier week-end d’octobre et le premier de novembre, l’association Saint-Louis pour la Photo, créée en 2010, organise l’exposition des œuvres de ses membres à la Cité Danzas.

Autour du thème Reflets urbains , 14 membres de l’association explorent cette thématique sous des angles variés. Environnement complexe, le paysage urbain est, selon les mots de Thomas Schaich, président de l’association, un reflet de notre société que les membres de Saint-Louis pour la Photo ont scruté sous des aspects variés, dans le miroir de l’eau ou sur le verre, dans la frénésie urbaine ou le calme des recoins des villes.

L’interprétation de la thématique et le format des œuvres sont donc laissés à la libre appréciation des photographes qui disposent tous de la même surface d’exposition. Le sujet d’étude qui sert de terreau à la production photographique exposée est choisi par les membres de l’association parmi les propositions qu’ils formulent eux-mêmes. Comme à l’accoutumée (et fait rare dans les associations de photographes), un catalogue de l’exposition dans lequel chaque artiste dispose de 3 à 4 pages est proposé à la vente lors des deux week-ends d’exposition à la Cité Danzas, fidèle soutien de l’association, tout comme la Ville de Saint-Louis, partenaire incontournable. D’ailleurs, un mur de l’exposition sera consacré à la cité ludovicienne. En un seul cliché, chacun des exposants livrera son regard sur la ville. Quel en sera son reflet, assurément unique ?

Les profils de la vingtaine de membres sont extrêmement variés. Si la plupart d’entre eux travaillent dans l’environnement numérique, quelques-uns explorent leur art par la lorgnette d’appareils argentiques. Toujours à la recherche de nouveaux regards, l’association est ouverte à tou.te.s les passionné.e.s de photos. 0 .

12 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 11 cite.danzas@ville-saint-louis.fr

