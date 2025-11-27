Réflexion critique sur la richesse & le rapport à l’argent Agronaute (L’) – Ferme urbaine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 18:00 – 21:00

Gratuit : non Prix libre (conseillé 10 €) en moneko ou euros Tout public

Conférence / Débat Vers une économie du sens : reconstruire nos représentations sur la richesse. Le Collectif de la Finance Alternative et Solidaire a le plaisir de vous inviter à une soirée exceptionnelle autour d’une réflexion critique sur la richesse et le rapport à l’argent. Nous aurons l’honneur d’accueillir M. Patrick Viveret, philosophe et essayiste, pour une intervention sur le thème : “Reconstruire nos représentations sur les questions de la richesse, de la monnaie, de la dette mais aussi de démocratie”. La conférence sera suivie d’un débat participatif, animé par Leah, facilitatrice, afin de prolonger la réflexion dans un esprit d’échanges et de convivialité. Cet événement est organisé par le Collectif de la Finance Alternative et Solidaire, composé des partenaires suivants : – Moneko MLC44, monnaie locale complémentaire – Pôle militant MAIF – Aurélien, animateur de la Fresque de l’économie politique – La Nef – La June, monnaie libre – Les Cigales – ATTAC44, Soirée ouverte à toutes et tous, nous vous attendons nombreuses & nombreux. Grignotages offerts – Bar tenu par l’Agronaute

Agronaute (L’) – Ferme urbaine Île de Nantes Nantes 44200

https://www.lagronaute.fr/ contact@lasauge.fr 0766877660 https://www.helloasso.com/associations/moneko-mlc44/evenements/evenement-ess-2025