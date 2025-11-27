Réflexions d’une avocate engagée sur l’amour et le féminisme – Anne BOUILLON Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Anne Bouillon est une avocate française spécialisée en droit pénal et en droit de la famille, particulièrement engagée dans la défense des femmes victimes de violences. Installée au barreau de Nantes, elle est reconnue pour son approche humaine et combative des dossiers, plaçant l’écoute et la protection des victimes au centre de sa pratique.Figure médiatique du plaidoyer contre les violences sexistes et sexuelles, elle intervient régulièrement dans les médias et lors de conférences pour sensibiliser à ces enjeux. En 2020, elle a été désignée « avocate la plus puissante de France » par le magazine Vanity Fair, soulignant son influence et son engagement constant pour les droits des femmes et l’accès à la justice.

Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes 44000

