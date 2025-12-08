Réflexologie plantaire (séance individuelle 45mn) Gare des Lumières Aisey-sur-Seine

Réflexologie plantaire (séance individuelle 45mn)

Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d'Or

31 janvier 2026, 10:00-15:30

fin : 2026-01-31 15:30:00

2026-01-31

Séance individuelle de 45 mn de réflexologie plantaire…

Salon aménagé pour vous accueillir…Bougies…Poêle crépitant…Paravent…Lumière tamisée… Vous êtes prêts à vous faire chouchouter 45 minutes par Margaux (SYMBIOSE)!

La réflexologie plantaire met en exergue les zones reflexes du pied en lien avec l’intégralité du corps humain permettant un massage qui apporte un bien-être général…. Gestes essentiels et relaxant…

Margaux nous ouvre les portes de la réflexologie, tout en nous accompagnant de conseils en aromathérapie. Les huiles essentielles, soutien de la réflexologie…

Vous avez la possibilité en amont (au moment de la réservation, d’énoncer des demandes plus précises vous concernant individuellement (sommeil, stress, …)

Réservation obligatoire. Créneau à réserver entre 10h15 et 15h30.

Carte cadeau disponible à la Gare. Possibilité de la réserver par téléphone ou en mail. Réservation obligatoire. Créneau à réserver entre 10h15 et 15h30. .

Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 32 37 48 garedeslumieres@gmail.com

