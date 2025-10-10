Refonder la psychanalyse dans la philosophie de l’esprit et les sciences cognitives UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes

Refonder la psychanalyse dans la philosophie de l’esprit et les sciences cognitives UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes vendredi 10 octobre 2025.

Refonder la psychanalyse dans la philosophie de l’esprit et les sciences cognitives UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes Vendredi 10 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Cette journée organisée par Stéphane Lemaire se déroulera à l’UFR de Philosophie (salle Ortigues dans le bâtiment 32B, campus de Beaulieu à Rennes) le vendredi 10 octobre de 10H00 à 18H00.

### **Descriptif de la journée**

La proposition que la journée voudrait mettre sur la table est simple. La philosophie de l’esprit et les sciences cognitives reposent largement sur deux thèses—le fonctionnalisme et le représentationnalisme—que la théorie psychanalytique devrait adopter. Ce faisant, elle serait en mesure de réélaborer de façon plus convaincante ses concepts et ses thèses. Elle pourrait en outre bénéficier de l’énorme réservoir de réflexions, hypothèses, et résultats qui ont été élaborées dans ce cadre, s’y confronter et en tirer parti. Ainsi, s’interrogeant à nouveau frais dans ce cadre, elle pourrait à la fois se réinventer, s’approfondir et arguer de son efficacité.

Plus d’informations sur le site dédié à la journée, avec le résumé de chaque intervention : [https://repsyphi.sciencesconf.org/](https://repsyphi.sciencesconf.org/)

Contact : [mark.achard@univ-rennes.fr](mailto:mark.achard@univ-rennes.fr) ou [stephane.lemaire@univ-rennes.fr](mailto:stephane.lemaire@univ-rennes.fr)

### **Programme**

9h30 : Café d’accueil

**10h-10h10 : Stéphane Lemaire**

_Introduction_

**10h10-11h : Denis Forest, Université Paris 1 & IHPST**

_Qu’est-ce qui ne va pas chez Dora ? Psychanalyse et analyse fonctionnelle en psychologie_

**11h10-12h : Steeve Demazeux, Université Bordeaux Montaigne**

_Freud, entre tentative de retour et tentation de refondation_

**12h-12h50 : Stéphane Lemaire, Université de Rennes**

_Le Surmoi : métaéthique, philosophie de l’esprit et psychologie morale_

Pause déjeuner

**15h-15h50 : Benoit Gaultier, Université de Zurich**

_Réaliser qu’on savait_

**16h10-17h : Elodie Boissard, Institut de Neurosciences cognitives et intégratives d’Aquitaine, Université Bordeaux Montaigne**

_Les croyances dépressives sont-elles des croyances ?_

**17h10-18h : Sacha Behrend, Université de Hradec Králové et IHPST, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne**

_Choisir avec son cœur : Sur le rôle de l’imagination et des émotions dans la prise de décision_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-10T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-10T18:00:00.000+02:00

1



UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Campus de Beaulieu Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine