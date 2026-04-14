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, Reformierte Lukaskirche Luzern, Luzern

, Reformierte Lukaskirche Luzern, Luzern

, Reformierte Lukaskirche Luzern, Luzern vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Reformierte Lukaskirche Luzern

Adresse : Morgartenstrasse 16, 6003 Luzern

Ville : 6003 Luzern

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Vendredi 12 juin, 09h00 Reformierte Lukaskirche Luzern

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T15:00:00+02:00

Reformierte Lukaskirche Luzern Morgartenstrasse 16, 6003 Luzern Luzern 6003 Luzern [{« type »: « email », « value »: « admin@archaeologie-schweiz.ch »}] [{« link »: « https://archaeologie-schweiz.ch/events/tagung-generalversammlung-und-exkursion-archaeologie-im-dialog-neue-wege-der-kommunikation/ »}] Lukassaal

© photo: JoeKaeser.ch

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