, Reformierte Lukaskirche Luzern, Luzern

Vendredi 12 juin, 09h00 Reformierte Lukaskirche Luzern

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T15:00:00+02:00

Reformierte Lukaskirche Luzern Morgartenstrasse 16, 6003 Luzern Luzern 6003 Luzern [{« type »: « email », « value »: « admin@archaeologie-schweiz.ch »}] [{« link »: « https://archaeologie-schweiz.ch/events/tagung-generalversammlung-und-exkursion-archaeologie-im-dialog-neue-wege-der-kommunikation/ »}] Lukassaal

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