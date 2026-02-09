Refrains à 4 poumons Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

Refrains à 4 poumons

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Les compositions Chakib Cadi Tazi et Jean-Christophe Planès se situent entre humour et gravité, réalisme et fantaisie. Leurs riches arrangements présentent un humour bonhomme où la mélancolie d’un instant se transforme en éclat de rire…

.

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 leraffut03@gmail.com

English :

The compositions of Chakib Cadi Tazi and Jean-Christophe Planès strike a balance between humor and gravity, realism and fantasy. Their rich arrangements present a good-natured humor where the melancholy of a moment is transformed into a burst of laughter?

