Refuge de papier Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 10 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 00:00 – 11:00
Gratuit : oui Sur inscription Adulte
Au milieu du tumulte du quotidien, inventez votre havre de paix. En mobilisant vos sens, cet atelier vous invite à imaginer un refuge mental où vous retrancher en cas de besoin.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/