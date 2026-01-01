Les portraits ont été réalisés à la chambre 20×25, un appareil qui impose lenteur, précision et attention. Dans ce temps suspendu, chaque personne photographiée reprend son souffle, retrouve son image et sa présence entière. Mais la photographie ne s’arrête pas au déclenchement. Une fois le négatif développé, il est confié à la personne elle-même, qui y grave ses mots, ses souvenirs, des dates, des lieux, des blessures ou des espoirs. Gratter, inciser ou marquer le film devient une manière de laisser une trace, intégrée définitivement à l’image.

L’artiste capte une présence tandis que le sujet inscrit son récit, évoquant les marques de la vie : cicatrices, tatouages, blessures visibles ou non. Chaque négatif devient ainsi un espace partagé entre regard et mémoire, où portrait et histoire personnelle se superposent, révélant identité, dignité et fragilité. Dès ce premier contact avec l’exposition, chaque image apparaît comme un échange vivant : un regard, un récit, une humanité qui se dévoile.

Au sujet de l’artiste

Bastien Santanoceto, né en 1992, est un photographe basé à Paris. Originaire du Puy-de-Dôme, il se forme en communication à Clermont-Ferrand tout en développant une pratique nourrie par le cinéma et l’expérimentation. Il collabore ensuite avec plusieurs photographes renommés et rejoint le collectif Hans Lucas. Son premier livre, Landslag (2021), présenté aux Rencontres d’Arles, explore la photographie dans sa matérialité brute à travers des paysages islandais en risographie monochrome. Depuis 2022, il se consacre à des projets expérimentaux et plastiques, explorant matières et supports photographiques pour repousser les limites de l’image.

Au sujet de JRS

JRS France accueille et accompagne des personnes en demande d’asile, leur offrant écoute, refuge et possibilités d’intégration. Grâce à un vaste réseau de bénévoles, l’association évite la rue à des centaines de personnes et favorise leur apprentissage, leur autonomie et leur insertion. Au coeur de sa mission : la rencontre, la dignité et la construction d’une « maison commune » fondée sur l’hospitalité et la fraternité.

Remerciements

JRS France : Nathalie Viala, Madeleine Manteaux | Unis-cité : Maude Barraud | Aurore Mayard, Benoît Sénac et Eric Ancel.

Cette exposition explore la rencontre entre un visage et l’histoire intime de celui qui y apparaît.

Du lundi 12 janvier 2026 au jeudi 26 février 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-12T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T00:59:59+01:00

Date(s) :

Caserne Napoléon Rue de Rivoli 75004 Paris



