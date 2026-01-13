Regard Joué-lès-Tours
Regard Joué-lès-Tours mardi 24 février 2026.
Regard
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-03-03 18:00:00
Date(s) :
2026-02-24
Exposition de Evelyne SOMMER.
La peinture au couteau est une technique libre d’exécution, pour une travail créatif et spontané et ainsi laisser à l’imagination et le droit de s’exprimer.
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00 galerieduparc@jouelestours.fr
English :
Exhibition by Evelyne SOMMER.
Knife painting is a freely executed technique, for creative, spontaneous work that allows the imagination to express itself.
