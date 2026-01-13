Regard

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-03-03 18:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Exposition de Evelyne SOMMER.

La peinture au couteau est une technique libre d’exécution, pour une travail créatif et spontané et ainsi laisser à l’imagination et le droit de s’exprimer.

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00 galerieduparc@jouelestours.fr

English :

Exhibition by Evelyne SOMMER.

Knife painting is a freely executed technique, for creative, spontaneous work that allows the imagination to express itself.

