Regard sur les algues #Grandes Marées# Rue de Tariec Saint-Pabu

Regard sur les algues #Grandes Marées#

Rue de Tariec Korn ar Gazel Maison des Abers Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Quand les algues se découvrent

Accompagnés par un guide naturaliste, les participants observeront les différentes espèces d’algues et comprendront leur adaptation aux marées et aux conditions du milieu. Cette exploration mettra en lumière les interactions entre algues, faune marine et environnement. Les participants apprendront également à reconnaître les grandes familles d’algues présentes sur le littoral. Cette sortie sera une occasion privilégiée de mieux comprendre la richesse et l’équilibre fragile de l’estran.

Tout public. Prévoir des bottes. .

Rue de Tariec Korn ar Gazel Maison des Abers Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

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English : Regard sur les algues #Grandes Marées#

L’événement Regard sur les algues #Grandes Marées# Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-03-11 par OT PAYS DES ABERS