Regard sur les Babouins Ateliers enfants et adultes Chissey-sur-Loue

Salle des fêtes Chissey-sur-Loue Jura
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 17:30:00
2025-09-20 2025-09-21
Atelier de modelage pour enfants à partir de 6 ans, gratuite 14h30 à 17h30.
Atelier pour adultes Décoration libre sur moules en plâtre inspirés de la corniche intérieure des » babouins » de l’église saint Christophe de Chissey-sur-Loue. Participation à partir de 25 euros 14h30 à 17h30.
Salle des fêtes de Chissey-sur-Loue. Pour tout renseignement Catherine Petit 06 87 23 17 54 .
Salle des fêtes Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 23 17 54
