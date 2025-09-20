Regard sur les Babouins Ateliers enfants et adultes Chissey-sur-Loue

Salle des fêtes Chissey-sur-Loue Jura

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Atelier de modelage pour enfants à partir de 6 ans, gratuite 14h30 à 17h30.

Atelier pour adultes Décoration libre sur moules en plâtre inspirés de la corniche intérieure des » babouins » de l’église saint Christophe de Chissey-sur-Loue. Participation à partir de 25 euros 14h30 à 17h30.

Salle des fêtes de Chissey-sur-Loue. Pour tout renseignement Catherine Petit 06 87 23 17 54 .

Salle des fêtes Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 23 17 54

