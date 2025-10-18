« Regarde » au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
« Regarde » au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac samedi 18 octobre 2025.
« Regarde » au cinéma à St Geniez d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
– de 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
1h31min | Comédie dramatique De Emmanuel Poulain-Arnaud
Avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles
Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. 4 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
English :
1h31min | Comedy drama By Emmanuel Poulain-Arnaud
With Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles
German :
1h31min | Komödie und Drama Von Emmanuel Poulain-Arnaud
Mit Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles
Italiano :
1h31min | Commedia drammatica Di Emmanuel Poulain-Arnaud
Con Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles
Espanol :
1h31min | Comedia dramática Por Emmanuel Poulain-Arnaud
Con Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles
L’événement « Regarde » au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)