REGARDE Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains

REGARDE Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains jeudi 2 octobre 2025.

REGARDE Jeudi 2 octobre

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 17:30:00

fin : 2025-10-02 19:30:00

Date(s) :

2025-10-02

REGARDE

Avant première



De Emmanuel POULAIN-ARNAUD

Avec Audrey FLEUROT, Dany BOON, Ewan BOURDELLES, Thomas VDB, Amalia BLASCO et Camille SOLAL



Date de sortie en salle 17 septembre 2025

.

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

LOOK

Preview



By Emmanuel POULAIN-ARNAUD

With Audrey FLEUROT, Dany BOON, Ewan BOURDELLES, Thomas VDB, Amalia BLASCO and Camille SOLAL



Release date: September 17, 2025

German :

REGARDE

Vor der Premiere



Von Emmanuel POULAIN-ARNAUD

Mit Audrey FLEUROT, Dany BOON, Ewan BOURDELLES, Thomas VDB, Amalia BLASCO und Camille SOLAL



Datum des Kinostarts: 17. September 2025

Italiano :

GUARDA

Anteprima



Di Emmanuel POULAIN-ARNAUD

Con Audrey FLEUROT, Dany BOON, Ewan BOURDELLES, Thomas VDB, Amalia BLASCO e Camille SOLAL



Data di uscita: 17 settembre 2025

Espanol :

MIRA

Vista previa



Por Emmanuel POULAIN-ARNAUD

Con Audrey FLEUROT, Dany BOON, Ewan BOURDELLES, Thomas VDB, Amalia BLASCO y Camille SOLAL



Fecha de estreno: 17 de septiembre de 2025

L’événement REGARDE Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains