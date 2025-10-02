REGARDE Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains

REGARDE Jeudi 2 octobre

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-02 17:30:00
fin : 2025-10-02 19:30:00

REGARDE
Avant première

De Emmanuel POULAIN-ARNAUD  
Avec Audrey FLEUROT, Dany BOON, Ewan BOURDELLES, Thomas VDB, Amalia BLASCO et Camille SOLAL  

Date de sortie en salle 17 septembre 2025
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

English :

LOOK
Preview

By Emmanuel POULAIN-ARNAUD
With Audrey FLEUROT, Dany BOON, Ewan BOURDELLES, Thomas VDB, Amalia BLASCO and Camille SOLAL

Release date: September 17, 2025

German :

REGARDE
Vor der Premiere

Von Emmanuel POULAIN-ARNAUD
Mit Audrey FLEUROT, Dany BOON, Ewan BOURDELLES, Thomas VDB, Amalia BLASCO und Camille SOLAL

Datum des Kinostarts: 17. September 2025

Italiano :

GUARDA
Anteprima

Di Emmanuel POULAIN-ARNAUD
Con Audrey FLEUROT, Dany BOON, Ewan BOURDELLES, Thomas VDB, Amalia BLASCO e Camille SOLAL

Data di uscita: 17 settembre 2025

Espanol :

MIRA
Vista previa

Por Emmanuel POULAIN-ARNAUD
Con Audrey FLEUROT, Dany BOON, Ewan BOURDELLES, Thomas VDB, Amalia BLASCO y Camille SOLAL

Fecha de estreno: 17 de septiembre de 2025

