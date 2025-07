Regarde la rue Nonsard-Lamarche

Regarde la rue Nonsard-Lamarche vendredi 25 juillet 2025.

Regarde la rue

Nonsard-Lamarche Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-25 20:00:00

fin : 2025-07-25 21:30:00

2025-07-25

Suite à une semaine de résidence à Nonsard Lamarche, Marc en solo présentera son spectacle sortie de résidence Regarde la rue.

Cie Marc en solo Tout public à partir de 6 ans 1 h

C’est une promenade dans la rue, une sorte de séance de graffiti légale, publique et commentée avec pour objectif de regarder la rue comme jamais, de rendre visible l’invisible.

A l’aide d’un caddy on transportera du matériel effaçable (fusain, blanc de meudon, craie, pinceaux, pochoirs, rouleaux, éponges) pour dessiner sur les murs, les vitrines, les trottoirs sans fâcher les autorités compétentes

Il y aura plusieurs stations comme plusieurs actes d’une pièce de théâtre, car c’est avant tout un solo de théâtre de rue par un comédien et chef de choeur qui s’essaie au street art sans être plasticien pour autant… Juste il a lu Marcel Proust, Annie Le Brun, Philippe Descola et est inquiet de l’état du monde en général et de l’état de nos rêves en particulier… et il a un petit passé de tagueurTout public

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est +33 6 73 02 86 44

English :

Following a week’s residency at Nonsard Lamarche, Marc en solo will present his show sortie de résidence Regarde la rue.

Cie Marc en solo All ages 6 and up 1 h

This is a walk down the street, a kind of legal graffiti session, public and commented, with the aim of looking at the street as never before, making the invisible visible.

With the help of a caddy, we’ll carry erasable materials (charcoal, blanc de meudon, chalk, brushes, stencils, rollers, sponges) to draw on walls, shop windows and sidewalks without upsetting the authorities

There will be several stations, like several acts in a play, because this is above all a street theater solo by an actor and choirmaster who is trying his hand at street art without actually being a visual artist… But he has read Marcel Proust, Annie Le Brun and Philippe Descola, and is concerned about the state of the world in general, and the state of our dreams in particular… and he has a bit of a past as a tagger..

German :

Im Anschluss an einen einwöchigen Aufenthalt in Nonsard Lamarche präsentiert Marc en solo sein Stück sortie de résidence Regarde la rue.

Cie Marc en solo Für alle Altersgruppen ab 6 Jahren 1 Std

Es ist ein Spaziergang auf der Straße, eine Art legale, öffentliche und kommentierte Graffiti-Sitzung mit dem Ziel, die Straße wie nie zuvor zu betrachten und das Unsichtbare sichtbar zu machen.

Mit Hilfe eines Einkaufswagens werden wir abwischbare Materialien (Kohle, Meudonweiß, Kreide, Pinsel, Schablonen, Rollen, Schwämme) transportieren, um auf Mauern, Schaufenster und Bürgersteige zu zeichnen, ohne die zuständigen Behörden zu verärgern

Es wird mehrere Stationen geben, wie mehrere Akte eines Theaterstücks, denn es ist vor allem ein Straßentheater-Solo eines Schauspielers und Chorleiters, der sich in der Street Art versucht, ohne deswegen Plastiker zu sein… Er hat nur Marcel Proust, Annie Le Brun und Philippe Descola gelesen und ist besorgt über den Zustand der Welt im Allgemeinen und den Zustand unserer Träume im Besonderen… und er hat eine kleine Vergangenheit als Sprayer

Italiano :

Dopo una settimana di residenza presso Nonsard Lamarche, Marc en solo presenterà il suo spettacolo sortie de résidence Regarde la rue.

Cie Marc en solo Tutti dai 6 anni in su 1 h

È una passeggiata in strada, una sorta di sessione di graffiti legali, pubblici e commentati, con l’obiettivo di guardare la strada come mai prima, rendendo visibile l’invisibile.

Con l’aiuto di un carrello, porteremo con noi materiali cancellabili (carboncino, blanc de meudon, gesso, pennelli, stencil, rulli, spugne) per disegnare su muri, vetrine e marciapiedi senza infastidire le autorità competenti

Ci saranno diverse stazioni, come diversi atti di una commedia, perché questo è soprattutto un assolo di teatro di strada di un attore e direttore di coro che si cimenta nella street art senza essere un vero artista visivo… Ma ha letto Marcel Proust, Annie Le Brun e Philippe Descola, è preoccupato per lo stato del mondo in generale e per quello dei nostri sogni in particolare… e ha un passato da tagger..

Espanol :

Tras una semana de residencia en Nonsard Lamarche, Marc en solo presentará su espectáculo sortie de résidence Regarde la rue.

Cie Marc en solo A partir de 6 años 1 h

Es un paseo por la calle, una especie de sesión de graffiti legal, público y comentado, con el objetivo de mirar la calle como nunca, haciendo visible lo invisible.

Con la ayuda de un carrito, llevaremos materiales borrables (carboncillo, blanc de meudon, tiza, pinceles, plantillas, rodillos, esponjas) para dibujar en paredes, escaparates y aceras sin molestar a las autoridades competentes

Habrá varias estaciones, como varios actos de una obra de teatro, porque se trata sobre todo de un solo de teatro callejero de un actor y director de coro que se inicia en el arte callejero sin ser artista plástico… Pero ha leído a Marcel Proust, Annie Le Brun y Philippe Descola, y le preocupa el estado del mundo en general y el de nuestros sueños en particular… y tiene un pasado de grafitero..

