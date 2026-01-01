Regarde maman, je danse Nilvange

Regarde maman, je danse

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 21:30:00

2026-01-17

De Vanessa Van Durme Mise en scène Jean-Marc Wagner

Interprétation Claude Lecarme

Naître garçon et se sentir fille. Être fille et naître garçon. Dès l’enfance, désirer changer de genre, oublier ce sexe qui ne lui appartient pas. C’est le récit de ce combat semé d’embûches et d’obstacles que Vanessa VAN DURME, nous livre avec une grande sensibilité, au travers d’une pièce à une voix où se mêlent joie, humour, désespoir, souffrance. De sa naissance en Belgique à sa transformation en 1975, elle parle de sa vie, nous transporte, nous fascine, nous fait pleurer parfois, rire souvent, vibrer toujours. Elle partage avec nous ses émotions de femme nouvelle et libre. Et elle y parvient si bien…Tout public

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07

English :

By: Vanessa Van Durme Directed by: Jean-Marc Wagner

Performance: Claude Lecarme

To be born a boy and feel like a girl. Being a girl and being born a boy. From childhood, the desire to change gender, to forget the sex that doesn’t belong to you. Vanessa VAN DURME tells us the story of this struggle, fraught with obstacles and pitfalls, in a sensitive one-voice play combining joy, humor, despair and suffering. From her birth in Belgium to her transformation in 1975, she talks about her life, transporting us, fascinating us, making us cry sometimes, laugh often, vibrate always. She shares with us her emotions as a new, free woman. And she does it so well?

