Regarde

Salle des fêtes Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Projection de la comédie dramatique de Emmanuel Poulain-Arnaud, avec Audrey Fleurot et Dany Boon. .

Salle des fêtes Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@panoramicbourgogne.fr

English : Regarde

German : Regarde

Italiano :

Espanol :

L’événement Regarde Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2025-10-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !