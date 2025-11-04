Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Regarde Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe mardi 4 novembre 2025.

Salle des fêtes Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-11-04 20:00:00
fin : 2025-11-04

2025-11-04

Projection de la comédie dramatique de Emmanuel Poulain-Arnaud, avec Audrey Fleurot et Dany Boon.   .

Salle des fêtes Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   communication@panoramicbourgogne.fr

