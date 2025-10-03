REGARDE Vendredi 3 octobre Brides-les-Bains
REGARDE Vendredi 3 octobre Brides-les-Bains vendredi 3 octobre 2025.
REGARDE Vendredi 3 octobre
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 17:30:00
fin : 2025-10-03 19:30:00
Date(s) :
2025-10-03
REGARDE
Avant première
De Emmanuel POULAIN-ARNAUD
Avec Audrey FLEUROT, Dany BOON, Ewan BOURDELLES, Thomas VDB, Amalia BLASCO et Camille SOLAL
Date de sortie en salle 17 septembre 2025
.
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
LOOK
Preview
By Emmanuel POULAIN-ARNAUD
With Audrey FLEUROT, Dany BOON, Ewan BOURDELLES, Thomas VDB, Amalia BLASCO and Camille SOLAL
Release date: September 17, 2025
German :
REGARDE
Vor der Premiere
Von Emmanuel POULAIN-ARNAUD
Mit Audrey FLEUROT, Dany BOON, Ewan BOURDELLES, Thomas VDB, Amalia BLASCO und Camille SOLAL
Datum des Kinostarts: 17. September 2025
Italiano :
GUARDA
Anteprima
Di Emmanuel POULAIN-ARNAUD
Con Audrey FLEUROT, Dany BOON, Ewan BOURDELLES, Thomas VDB, Amalia BLASCO e Camille SOLAL
Data di uscita: 17 settembre 2025
Espanol :
MIRA
Vista previa
Por Emmanuel POULAIN-ARNAUD
Con Audrey FLEUROT, Dany BOON, Ewan BOURDELLES, Thomas VDB, Amalia BLASCO y Camille SOLAL
Fecha de estreno: 17 de septiembre de 2025
L’événement REGARDE Vendredi 3 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains