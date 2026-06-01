Regarder au-delà – « I remember Chick », Parco Storico Il Torrione, San Luigi

Regarder au-delà – « I remember Chick » Dimanche 7 juin, 18h00 Parco Storico Il Torrione Torino

Entrée au concert € 12,00 Entrée réduite (jusqu’à 18 ans et plus de 65 ans) € 10,00 Entrée gratuite pour les étudiants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

JAZZVISION 2026

Sonata Islands Quartet présente « I remember Chick »

La soi-disant période électrique de Chick Corea est étudiée avec un cadre acoustique, avec une grande attention à la couleur, tandis que la forte empreinte virtuose de l’original laisse place à une ambiance plus détendue, tout en conservant les architectures compositionnelles complexes, qui font coexister écriture et improvisation.

Parco Storico Il Torrione Strada del Galoppatoio n° 20 c.a.p. 10064 – Pinerolo San Luigi 10064 Torino Piemonte + 39 0121 323358 https://www.iltorrione.com Le parc historique Il Torrione a été conçu par Xavier Kurten et réalisé en 1835. En plus d’un grand nombre de plantes anciennes, on peut également admirer une collection d’Hydrangee avec plus de 70 variétés différentes.

JAZZVISION 2026

RCASTRINI©