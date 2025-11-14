Regarder la pluie Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 19:15 – 20:15

Rencontre avec David Quéré, directeur de recherche au CNRS à l’ESPCI Paris et professeur à l’École polytechniqueRegarder, raconter la pluie… Voilà le programme que nous nous fixons, en adoptant deux points de vue qui s’avèreront convergents, ou presque : 1) par l’observation scientifique ; 2) par la façon qu’ont eue les peintres (ou les écrivains) de la décrire. Tout un programme !Durée : 1h

