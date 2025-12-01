Regarder les femmes regarder la guerre Théâtre de la Concorde Paris

Performance d’Olga Dukhovna

Danseuse et chorégraphe franco-ukrainienne, formée à la danse contemporaine et aux arts visuels, Olga Dukhovna ouvre la soirée avec une performance inspirée de son spectacle Opaque, entre danse et mémoire. Par le geste et le souffle, elle explore la porosité entre les corps et les récits, et interroge la manière dont le mouvement peut devenir trace, résistance, langage de l’exil.

Regarder les femmes regarder la guerre

Cinq voix puissantes, issues de la littérature, du journalisme et de la recherche, interrogent dans cette table ronde la place des femmes dans la guerre, non pas seulement comme victimes, mais comme témoins, créatrices et passeuses de mémoire. Comment les femmes racontent-elles la guerre différemment ? Que disent-elles de la vérité, du courage et de la reconstruction ? Avec :

Tetyana Teren , journaliste, essayiste et directrice du PEN Ukraine. Elle coordonne des projets sur la mémoire et le rôle de la littérature dans les sociétés en guerre.

Yaryna Grusha , écrivaine, traductrice et enseignante ukrainienne. Elle œuvre à faire connaître en Europe la jeune génération d'auteurs ukrainiens.

, écrivaine, traductrice et enseignante ukrainienne. Elle œuvre à faire connaître en Europe la jeune génération d’auteurs ukrainiens. Tetyana Filevska, directrice artistique de l’Institut ukrainien, spécialiste de l’art moderne ukrainien. Elle défend la place de la culture dans la reconstruction et la diplomatie d’après-guerre.

Festival « Ukraine, un souffle de liberté »

Créer pour résister

Du 10 au 13 décembre, le Théâtre de la Concorde devient un lieu de dialogue et de résistance, en réunissant artistes, penseurs et citoyens autour de quatre soirées pour penser, écouter et célébrer l’Ukraine : lectures, concerts, performances et débats autour de la démocratie, de la culture et de la liberté. Un moment de partage et d’espérance collective, à découvrir dans le programme complet du festival.

Chaque soirée se clôture par Le Christ au Goulag, une pièce de Stanislav Asseyev, avec Denis Lavant.

Cette troisième soirée du festival « Ukraine, un souffle de liberté » rend hommage à Victoria Amelina, écrivaine ukrainienne disparue en 2023, figure essentielle d’une génération d’autrices qui ont fait du témoignage une forme de résistance. Entre danse, récits et échanges, la soirée explore le regard des femmes sur la guerre – celui qui raconte, soigne, et transmet.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

