Regarder sans voir Eglise évangélique Méthodiste Montélimar

Début : 2025-10-12 09:45:00

fin : 2025-10-12 12:00:00

Date(s) :

2025-10-12

On t’invite à notre culte Café Croissant qui est un moment fraternel autour d’un café, d’une viennoiserie… Ils s’adressent non seulement aux habitués, mais aussi aux croyants ou non croyants

Eglise évangélique Méthodiste 12 Rue Louis Aragon Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 52 00 16 pascalmaurin@hotmail.com

English :

We invite you to our Café Croissant service, which is a time of fellowship over coffee and pastries… They are open not only to regulars, but also to believers and non-believers alike

German :

Wir laden dich zu unseren Café Croissant-Gottesdiensten ein, die ein brüderlicher Moment bei einem Kaffee, einem Gebäckstück usw. sind. Sie richten sich nicht nur an Stammgäste, sondern auch an Gläubige und Nichtgläubige

Italiano :

Vi invitiamo al nostro servizio Café Croissant, un momento di comunione con caffè e pasticcini… Sono aperti non solo ai clienti abituali, ma anche ai credenti e ai non credenti

Espanol :

Le invitamos a nuestro servicio Café Croissant, que es un momento de confraternización en torno a un café y pasteles… Están abiertos no sólo a los habituales, sino también a creyentes y no creyentes

