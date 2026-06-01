Regardez jusqu’à ce que vous voyiez., Parcul Coloanei fără Sfârșit, Târgu Jiu

Regardez jusqu’à ce que vous voyiez. 5 – 7 juin Parcul Coloanei fără Sfârșit Gorj

Entrée gratuite pour le grand public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

L’événement « Regardez jusqu’à ce que vous voyiez », qui se déroulera sur 3 jours, comprendra des projections de films documentaires, des visites guidées, des ateliers pratiques pour adultes et enfants, des expositions et des présentations spécialisées.

Parcul Coloanei fără Sfârșit Tudor Vladimirescu 127, Targu Jiu, Gorj Târgu Jiu 210132 Gorj +40353 405 763 https://centrulbrancusi.ro/ https://www.targujiu.info/

L’événement « Regardez jusqu’à ce que vous voyiez », qui se déroulera sur 3 jours, comprendra des projections de films documentaires, des visites guidées, des ateliers pratiques pour adultes et des…

©Nicolae Cristinel Caval