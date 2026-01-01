Regards artistiques Expsition Les univers marins Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Regards artistiques Expsition Les univers marins

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-03-25

Les Regards artistiques sont une exposition collective d’œuvres réalisées par des enfants de 2 à 12 ans, en partenariat avec divers professionnels hendayais de l’enfance services périscolaires, accueils de loisirs, ludothèque, structures Petite Enfance, enseignants.

Le projet, accompagné de médiations culturelles, les invite à poser leur regard et créer librement sur une thématique donnée.

Cette édition nous mènera à la rencontre des univers marins, qu’ils nous fassent naviguer à la surface des océans ou bien plonger dans leurs profondeurs. .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 mendizolan@hendaye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Regards artistiques Expsition Les univers marins

L’événement Regards artistiques Expsition Les univers marins Hendaye a été mis à jour le 2025-12-30 par Hendaye Tourisme & Commerce