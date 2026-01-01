Regards artistiques Expsition Les univers marins Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye
Regards artistiques Expsition Les univers marins Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye mercredi 25 mars 2026.
Regards artistiques Expsition Les univers marins
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-03-25
Les Regards artistiques sont une exposition collective d’œuvres réalisées par des enfants de 2 à 12 ans, en partenariat avec divers professionnels hendayais de l’enfance services périscolaires, accueils de loisirs, ludothèque, structures Petite Enfance, enseignants.
Le projet, accompagné de médiations culturelles, les invite à poser leur regard et créer librement sur une thématique donnée.
Cette édition nous mènera à la rencontre des univers marins, qu’ils nous fassent naviguer à la surface des océans ou bien plonger dans leurs profondeurs. .
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 mendizolan@hendaye.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Regards artistiques Expsition Les univers marins
L’événement Regards artistiques Expsition Les univers marins Hendaye a été mis à jour le 2025-12-30 par Hendaye Tourisme & Commerce