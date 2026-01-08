Regards caméra. Ciné-concert d’Alice Perret. En partenariat avec la Cinémathèque des Monts Jura. Espace des Mondes Polaires Prémanon

Regards caméra. Ciné-concert d’Alice Perret. En partenariat avec la Cinémathèque des Monts Jura.

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 19:00:00

fin : 2026-03-05 20:30:00

Date(s) :

2026-03-05

Ciné-concert monté par Romain Dunand et mis en musique par la pianiste Alice Perret, accueillie pour l’occasion.

Le montage, joué en ciné-concert, montre un aperçu des films amateurs collectés en 2024 dans la région par la résidence d’archives itinérante Ofnibus, et conservés par la Cinémathèque des Monts Jura.

Les images vont des années 1930 aux années 1970 villégiature à Montadroit en Petite Montagne, Libération du quartier Chaudanne à Besançon, patinage sur le Doubs gelé à Villers-le-Lac, travaux des foins à Bois d’Amont et aux Moussières …

En partenariat avec la Cinémathèque des Monts Jura

Durée 1h30

Tarif Adulte 9.50€ Enfant 2-17 ans 5.50€

Dans la limite des places disponibles. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Regards caméra. Ciné-concert d’Alice Perret. En partenariat avec la Cinémathèque des Monts Jura.

L’événement Regards caméra. Ciné-concert d’Alice Perret. En partenariat avec la Cinémathèque des Monts Jura. Prémanon a été mis à jour le 2026-01-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)