Regards comparés : environnements, changer d’air(e) Pôle des langues et civilisations de l’Inalco Paris

Si l’environnement vous passionne, vous inquiète, ou vous interroge, pourquoi ne pas le mettre au pluriel ? Autrement dit : changer d’air(e), comme nous le faisons à l’Inalco, pour regarder ce qu’il y a “par-delà nature et culture”. Découvrir les crises et les critiques écologiques, leurs impasses et leurs dépassements, dans des pays lointains (ou pas), et rendre ainsi proche ce qui nous entoure, ici comme là-bas.

Il n’y a pas de planète B, mais il y a bien des façons de montrer les catastrophes en cours, les dégâts du progrès et du développement, les tentatives de solutions et les alternatives. Notre choix n’a pas été simple, vu la richesse de l’écosystème des films documentaires sur ces sujets. Les images montrées ici sont à la fois capturées et libres, prises sur le vif et réfléchies, fruits du hasard et du travail des cinéastes.

Des voix, de celles et ceux qui les ont réalisées ou produites, et de spécialistes de l’Inalco et d’ailleurs venu.e.s les commenter, les mettront en contexte et en perspective. Avec vous, nous voudrions nous poser des questions, tout en évitant les réponses toutes faites, simplistes ou trop hâtives.

Mongolie, Polynésie, Hawai’i, Lettonie, Ukraine, Russie, Sénégal et Japon : nous vous invitons à un voyage à faible émission, mais fort pour la planète.

Découvrez la programmation ici.

Depuis 2012, l’Inalco s’associe au Festival Jean Rouch et projette au sein de l’auditorium les films de la sélection Regards comparés. Cette année, les projections se tiendront du 24 au 27 novembre 2025 sur le thème de l’environnement. Toutes les séances seront suivies d’un débat avec cinéastes et experts.

Du lundi 24 novembre 2025 au jeudi 27 novembre 2025 :

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Pôle des langues et civilisations de l’Inalco 65, rue des Grands Moulins 75013 Paris

https://www.inalco.fr/actualites/regards-compares-environnements-changer-daire