Regards contemporains sur la nature artificielle Maison Clémangis Châlons-en-Champagne

Regards contemporains sur la nature artificielle Samedi 20 septembre, 10h00 Maison Clémangis Marne

Visite libre et gratuite

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Plongez dans une série photographique qui interroge notre rapport à la nature artificielle. À travers décors, plantes et animaux factices, Céline Lecomte révèle l’étrangeté des « jardins d’Édens » modernes et la relation ambivalente que nous entretenons avec un environnement idéalisé et recomposé..

À 19h, un vernissage vous permettra de rencontrer l’artiste et de découvrir ses photographies en résonance avec l’architecture remarquable du lieu : cliquez ici.

La soirée se poursuivra à 21h avec la projection commentée du film L’architecte le plus recherché de France, consacré à Fernand Pouillon : cliquez ici.La séance sera animée par trois architectes passionnés, également cinéphiles, pour un moment d’échange autour du regard porté sur la création architecturale.

Cette belle maison de notable, dotée d'une architecture solide et remarquable en pans de bois, a été construite vers 1470-1480. Aujourd'hui, elle abrite une galerie d'expositions qui accueille l'Ordre des Architectes et la MACA (Maison de l'Architecture de Champagne-Ardenne).

© Céline Lecomte