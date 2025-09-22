‘Regards Coopératifs’ : projection et atelier sur la culture coopérative ! Césure Paris

‘Regards Coopératifs’ : projection et atelier sur la culture coopérative ! Césure Paris lundi 22 septembre 2025.

Afin de célébrer l’année internationale des coopératives*, le dispositif Regards Coopératifs vous propose de découvrir un corpus de documentaires autour des expériences et des pratiques coopératives. Ces films seront mis à votre disposition pour que vous les présentiez à votre tour autour de vous. L’occasion d’échanger sur nos pratiques et de découvrir les valeurs coopératives !

‘Bateau Ivre, l’utopie en chantier‘ : Décembre 2017, la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) Ohé, collectif hétéroclite de 1700 personnes, devient propriétaire du Bateau Ivre, la mythique salle de spectacle de Tours. De la remise des clefs à l’ouverture au public, ce film fait la chronique d’une aventure sociale et politique. Pour le noyau dur qui porte la parole du collectif, cette aventure est une formidable opportunité pour appliquer leurs rêves [d’économie sociale et solidaire] (d’un monde plus juste et solidaire) à un projet concret, porteur de sens. Faire d’une utopie une réalité.



La soirée du 22 septembre marquera le lancement officiel du dispositif ! Venez nombreux.

Une soirée organisée par Tënk, la Nef, Enercoop, Oxalis et Label Emmaüs.

Dans le cadre du Festival Onde de Coop, coordonné par Les Licoornes.

En partenariat avec la coopérative Plateau Urbain qui gère le tiers-lieu Césure et l’association Autour du 1er mai, qui propose un catalogue de documentaires autour de l’ESS et des alternatives.

*L’année internationale des coopératives, proclamée par l’assemblée générale des Nations Unies le 19 juin 2024, souligne le rôle essentiel des coopératives – en tant que modèle d’entreprise à gouvernance démocratique et à lucrativité limitée – à « construire un monde meilleur » et met en lumière leur capacité unique à favoriser une croissance inclusive et à renforcer la résilience des communautés. Pour en savoir plus.

À l’occasion de la 5ème édition du festival de l’Onde de Coop, nous vous proposons une projection-débat autour du documentaire ‘Bateau Ivre, l’utopie en chantier’, suivi d’un atelier de lancement du dispositif ‘Regards Coopératifs’ !

Le lundi 22 septembre 2025

de 19h00 à 22h00

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-23T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-22T19:00:00+02:00_2025-09-22T22:00:00+02:00

Césure 13 rue Santeuil 75005 Paris

Métro -> 7 : Censier – Daubenton (Paris) (181m)

Bus -> 246789 : Buffon – la Mosquée (Paris) (171m)

Vélib -> Censier – Santeuil (65.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://ondedecoop.fr