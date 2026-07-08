Regards croisés #1 Halles de Gaztelu Hendaye
vendredi 31 juillet 2026 · Halles de Gaztelu · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Regards croisés #1
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Entre photographie et musique, “Sound and Vision” explore les liens profonds entre le son et l’image.
Pendant trois jours à Hendaye, l’exposition réunit photographies argentiques, conférences, projection et performances musicales autour d’une même question comment les images façonnent-elles notre mémoire musicale ?
Le photographe Simon Arcache présente sa série Going Up, Going Down , immersion sensible dans l’univers du blues du sud des États-Unis, tandis que l’auteur et historien de la musique Diego Gil propose une traversée de l’histoire des pochettes d’albums iconiques.
Un week-end pensé comme une expérience visuelle et sonore, entre documentaire, patrimoine musical et création contemporaine… .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 41 00 85 collectifargia64@gmail.com
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English : Regards croisés #1
L’événement Regards croisés #1 Hendaye a été mis à jour le 2026-07-04 par Hendaye Tourisme & Commerce
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