Regards croisés #1 Halles de Gaztelu Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Regards croisés #1

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Entre photographie et musique, “Sound and Vision” explore les liens profonds entre le son et l’image.

Pendant trois jours à Hendaye, l’exposition réunit photographies argentiques, conférences, projection et performances musicales autour d’une même question comment les images façonnent-elles notre mémoire musicale ?

Le photographe Simon Arcache présente sa série Going Up, Going Down , immersion sensible dans l’univers du blues du sud des États-Unis, tandis que l’auteur et historien de la musique Diego Gil propose une traversée de l’histoire des pochettes d’albums iconiques.

Un week-end pensé comme une expérience visuelle et sonore, entre documentaire, patrimoine musical et création contemporaine… .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 41 00 85 collectifargia64@gmail.com

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English : Regards croisés #1

L’événement Regards croisés #1 Hendaye a été mis à jour le 2026-07-04 par Hendaye Tourisme & Commerce