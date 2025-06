Regards croisés autour de l’Ukraine – Rue Jehan Bazin Landerneau 19 juin 2025 18:30

Finistère

Regards croisés autour de l’Ukraine Rue Jehan Bazin Manoir de keranden Landerneau Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-06-19 18:30:00

fin : 2025-06-19

2025-06-19

L’association Landerneau aux Enfants Ukrainiens vous propose une exposition / conférence présentant un séjour en Ukraine, des dessins réalisés à Lviv, des témoignages collectés en Ukraine, des photos de Kiev, des dessins réalisés par un jeune Ukrainien et des interprétations plastiques.

– Dessins et photos de Sacha Jeune Ukrainien

– Dessins du séjour à Lviv de Marie Le Bihan

– Photos et recueils de témoignages de Kiev de Virginia Soukup

– Composition et interprétation de Claire Moysan

Attention, cette exposition convient à un public avertit car des témoignages peuvent froisser des âmes sensibles.

Jauge limitée à 40 personnes maximum. .

Rue Jehan Bazin Manoir de keranden

Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 74 11 33 99

