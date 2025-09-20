Regards croisés : basilique Saint-Joseph des Fins / Mosquée Emir Abd El-Kader Basilique Saint-Joseph des Fins Annecy

Regards croisés : basilique Saint-Joseph des Fins / Mosquée Emir Abd El-Kader Basilique Saint-Joseph des Fins Annecy samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:15:00 – 2025-09-20T17:45:00

Visite guidée proposée par la Ville d’art et d’histoire d’Annecy en partenariat avec la Mosquée Emir Abd El-Kader

Découvrez la résonnance historique et architecturale entre ces deux édifices religieux et symboliques des 20e et 21e siècles du quartier des Fins.

avec un guide-conférencier de la Ville d’Annecy et Seddik Belalite, conseiller de l’association Nouvel Avenir

Samedi 20 septembre à 14 h (début de la visite par l’église) et à 16 h 15 (début de la visite par la mosquée)

Durée : 1 h 30

RDV à 14 h devant la basilique Saint-Joseph des Fins, 26 avenue de Genève

RDV à 16 h 15 devant la mosquée Emir Abd El-Kader, entrée 1, 22 rue des Alpins

Basilique Saint-Joseph des Fins 26 avenue de Genève 74000 Annecy Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

La Mosquée, André Gobeli, Archives Municipales d’Annecy, 13 Fi 09700