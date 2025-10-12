Regards croisés. Comment écouter une rivière ? Le Port Landéda
Le Port Centre de la Mer Landéda
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 14:30:00
fin : 2025-10-12 15:30:00
Date(s) :
2025-10-12
Visite de l’exposition avec la photographe Céline Védrenne et l’écologue Jean Laroche, suivie d’une présentation par des habitant.e.s d’une action de science citoyenne menée au Pays des Abers. .
Le Port Centre de la Mer Landéda 29870 Finistère Bretagne
