Regards croisés. Comment écouter une rivière ? Le Port Landéda

Regards croisés. Comment écouter une rivière ? Le Port Landéda dimanche 12 octobre 2025.

Regards croisés. Comment écouter une rivière ?

Le Port Centre de la Mer Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 14:30:00

fin : 2025-10-12 15:30:00

Date(s) :

2025-10-12

Visite de l’exposition avec la photographe Céline Védrenne et l’écologue Jean Laroche, suivie d’une présentation par des habitant.e.s d’une action de science citoyenne menée au Pays des Abers. .

Le Port Centre de la Mer Landéda 29870 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Regards croisés. Comment écouter une rivière ? Landéda a été mis à jour le 2025-10-02 par OT PAYS DES ABERS